Радио-Самара-Максимум

Рок новости от 2 февраля

Пилот выпустят акустический альбом Двадцатничек. Уже очень скоро поклонники смогут скачать новый акустический альбом Пилота, который приурочен к двадцатилетию группы.

Рок новости от 2 февраля



Рок новости от 1 февраля

Deep Purple и Элис Купер отправятся в совместное турне по Северной Америке этим летом.

Рок новости от 31 января

Jamiroquai выпустили клип на песню Automaton, которая войдет в одноименный альбом.

Рок новости от 30 января

Новая работа New Found Glory получила название Makes Me Sick, а оценить её поклонники смогут уже 28 апреля.

Рок новости от 26 января

Группа «Би-2» опубликовала новый концертный альбом. Запись предполагается распространять исключительно в интернете, а сам релиз получил статус официального бутлега.

Рок новости от 25 января

Песня группы «Пикник» «Королевство кривых» переложена на язык жестов.

Рок новости от 24 января

Группа «Ария» опубликовала трейлер симфонического тура. Как уже было объявлено ранее, в первой половине этого года группа «Ария» отправится в тур по городам России с симфоническим оркестром.

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