Радио-Самара-Максимум

Рок новости от 26 января

Группа «Би-2» опубликовала новый концертный альбом. Запись предполагается распространять исключительно в интернете, а сам релиз получил статус официального бутлега.

Рок новости от 25 января

Песня группы «Пикник» «Королевство кривых» переложена на язык жестов.

Рок новости от 24 января

Группа «Ария» опубликовала трейлер симфонического тура. Как уже было объявлено ранее, в первой половине этого года группа «Ария» отправится в тур по городам России с симфоническим оркестром.

Рок новости от 2 декабря.

Группа «Би-2» представляет клип «Птица на подоконнике».





AC/DC и The Rolling Stones возглавили список самых богатых рок-музыкантов 2016 года по версии журнала Forbes.





Ольга Арефьева и «Ковчег» выпустили новый студийный альбом «Глина».





Следующее турне Deep Purple получило название БЕСКОНЕЧНО ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ.

Рок новости от 1 декабря.

Группа «ГильZa» готовится к записи нового студийного альбома.



Бывший гитарист Guns N’ Roses ДиДжей Ашба рассказал, почему он отказался от участия в реюнион-туре группы.





Юлия Теуникова и Коспозит представили новый клип.



Боб Дилан пропустил встречу с Бараком Обамой.

Рок новости от 30 ноября.

Основатель группы «Круиз», продюсер Матвей Аничкин рассказал, что новую песню для музыкального коллектива написал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.



Группа «Пилот» начнет большой гастрольный тур с юбилейной программой «Двадцатничек» с масштабного праздничного концерта в феврале в родном Петербурге.



Рок-группа «Слот» представляет свою новою видео-работу на песню «Круги на воде», вошедшую в седьмой альбом коллектива Septima.



Новый лонгплей Metallica Hardwired… To Self-Destruct занял первые строчки хит-парадов в 57 странах мира.

Рок новости от 29 ноября.

Группа «Тараканы!» представляет клип «Между первым вдохом и последним выдохом».



The Weeknd представил свой третий студийный альбом «Звездный мальчик», посвященный, по словам канадского музыканта, Принсу и Дэвиду Боуи, ушедшим из жизни в этом году.



Группировка «Ленинград» представляет клип «Обезьяна и орел».



KISS выступят в Москве в следующем году.

Рок новости от 28 ноября.

Группа «Бригада С» приняла участие в шоу «Лучше всех», которое выходит в эфир на «Первом канале».



Никки Сикс заявил, что ждать новый альбом МАТЛИ КРЮ не стоит.



Группа «Чайф» представляет клип «Чей чай горячей».



Guns N’ Roses выпустили мини-видео, намекающее на то, что в скором времени группа может анонсировать дополнительные шоу тура "Не в этой жизни".

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