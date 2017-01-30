Радио-Самара-Максимум

24.01.2017Рок новости от 24 января
Группа «Ария» опубликовала трейлер симфонического тура. Как уже было объявлено ранее, в первой половине этого года группа «Ария» отправится в тур по городам России с симфоническим оркестром.
PC radio - nрансляции популярных радиостанций на низкой скорости с сохранением выского качества звука. Сервис актуален для пользователей, не имеющих высокоскоростного интернета и пользующихся 2G, 3G модемами.
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