Радио-Самара-Максимум

Глэм-металисты из Лос-Анджелеса "Стальная Пантера" объединились с компанией, которая занимается созданием видео виртуальной реальности.
Группа «Би-2» стала музыкальным гостем программы «Вечерний Ургант».
Ходят слухи, что Guns N’ Roses совсем скоро объявят даты тура по Европе.
19.11.2016Рок новости от 18 ноября
Aerosmith отправятся в последний тур по Европе уже в следующем году. Тур получил название Aero-viderci, Baby.
Группа «Чайф» анонсирует традиционные концерты цикла «Зимняя акустика».
Godsmack планируют выпустить фильм к своему 20-летнему юбилею.
Состоялся релиз нового альбома группы «Тараканы!».
17.11.2016Рок новости от 17 ноября
HBO (эйч би о) объявили о создании документального фильма о жизни и музыке Элвиса Пресли.
Пока безымянный трехчасовой фильм, который будет состоять из двух частей, расскажет историю жизни «короля рок-н-ролла», начиная с детства и до самых последних дней жизни.
PC radio - nрансляции популярных радиостанций на низкой скорости с сохранением выского качества звука. Сервис актуален для пользователей, не имеющих высокоскоростного интернета и пользующихся 2G, 3G модемами.
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