Радио-Самара-Максимум

Рок новости от 2 декабря.

Группа «Би-2» представляет клип «Птица на подоконнике».





AC/DC и The Rolling Stones возглавили список самых богатых рок-музыкантов 2016 года по версии журнала Forbes.





Ольга Арефьева и «Ковчег» выпустили новый студийный альбом «Глина».





Следующее турне Deep Purple получило название БЕСКОНЕЧНО ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ.

Рок новости от 1 декабря.

Группа «ГильZa» готовится к записи нового студийного альбома.



Бывший гитарист Guns N’ Roses ДиДжей Ашба рассказал, почему он отказался от участия в реюнион-туре группы.





Юлия Теуникова и Коспозит представили новый клип.



Боб Дилан пропустил встречу с Бараком Обамой.

Рок новости от 30 ноября.

Основатель группы «Круиз», продюсер Матвей Аничкин рассказал, что новую песню для музыкального коллектива написал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.



Группа «Пилот» начнет большой гастрольный тур с юбилейной программой «Двадцатничек» с масштабного праздничного концерта в феврале в родном Петербурге.



Рок-группа «Слот» представляет свою новою видео-работу на песню «Круги на воде», вошедшую в седьмой альбом коллектива Septima.



Новый лонгплей Metallica Hardwired… To Self-Destruct занял первые строчки хит-парадов в 57 странах мира.

Рок новости от 29 ноября.

Группа «Тараканы!» представляет клип «Между первым вдохом и последним выдохом».



The Weeknd представил свой третий студийный альбом «Звездный мальчик», посвященный, по словам канадского музыканта, Принсу и Дэвиду Боуи, ушедшим из жизни в этом году.



Группировка «Ленинград» представляет клип «Обезьяна и орел».



KISS выступят в Москве в следующем году.

Рок новости от 28 ноября.

Группа «Бригада С» приняла участие в шоу «Лучше всех», которое выходит в эфир на «Первом канале».



Никки Сикс заявил, что ждать новый альбом МАТЛИ КРЮ не стоит.



Группа «Чайф» представляет клип «Чей чай горячей».



Guns N’ Roses выпустили мини-видео, намекающее на то, что в скором времени группа может анонсировать дополнительные шоу тура "Не в этой жизни".

Рок новости от 25 ноября.

Группа «Ночные Снайперы» готовится к презентации своего нового студийного альбома в Москве.



Глэм-металисты из Лос-Анджелеса "Стальная Пантера" объединились с компанией, которая занимается созданием видео виртуальной реальности.



Группа «Би-2» стала музыкальным гостем программы «Вечерний Ургант».



Ходят слухи, что Guns N’ Roses совсем скоро объявят даты тура по Европе.

Рок новости от 18 ноября

Aerosmith отправятся в последний тур по Европе уже в следующем году. Тур получил название Aero-viderci, Baby.



Группа «Чайф» анонсирует традиционные концерты цикла «Зимняя акустика».



Godsmack планируют выпустить фильм к своему 20-летнему юбилею.



Состоялся релиз нового альбома группы «Тараканы!».

Рок новости от 17 ноября

HBO (эйч би о) объявили о создании документального фильма о жизни и музыке Элвиса Пресли.

Пока безымянный трехчасовой фильм, который будет состоять из двух частей, расскажет историю жизни «короля рок-н-ролла», начиная с детства и до самых последних дней жизни.

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