Играет отличная музыка на Радио Самара Максимум

Самара-Максимум Первые
в самарском
эфире с 7.05.92 г.
Сейчас в Самаре - 07:55		 Слушать радио Online Что играет?
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НОВОСТИ МУЗЫКИ

Рок новости от 2 декабря. 04.12.2016 Рок новости от 2 декабря.
Группа «Би-2» представляет клип «Птица на подоконнике».


AC/DC и The Rolling Stones возглавили список самых богатых рок-музыкантов 2016 года по версии журнала Forbes.


Ольга Арефьева и «Ковчег» выпустили новый студийный альбом «Глина».


Следующее турне Deep Purple получило название БЕСКОНЕЧНО ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ.

Рок новости от 1 декабря. 03.12.2016 Рок новости от 1 декабря.
Группа «ГильZa» готовится к записи нового студийного альбома.

Бывший гитарист Guns N’ Roses ДиДжей Ашба рассказал, почему он отказался от участия в реюнион-туре группы.


Юлия Теуникова и Коспозит представили новый клип.

Боб Дилан пропустил встречу с Бараком Обамой.

Рок новости от 30 ноября. 03.12.2016 Рок новости от 30 ноября.
Основатель группы «Круиз», продюсер Матвей Аничкин рассказал, что новую песню для музыкального коллектива написал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Группа «Пилот» начнет большой гастрольный тур с юбилейной программой «Двадцатничек» с масштабного праздничного концерта в феврале в родном Петербурге.

Рок-группа «Слот» представляет свою новою видео-работу на песню «Круги на воде», вошедшую в седьмой альбом коллектива Septima.

Новый лонгплей Metallica Hardwired… To Self-Destruct занял первые строчки хит-парадов в 57 странах мира.

Рок новости от 29 ноября. 03.12.2016 Рок новости от 29 ноября.
Группа «Тараканы!» представляет клип «Между первым вдохом и последним выдохом».

The Weeknd представил свой третий студийный альбом «Звездный мальчик», посвященный, по словам канадского музыканта, Принсу и Дэвиду Боуи, ушедшим из жизни в этом году.

Группировка «Ленинград» представляет клип «Обезьяна и орел».

KISS выступят в Москве в следующем году.

Рок новости от 28 ноября. 03.12.2016 Рок новости от 28 ноября.
Группа «Бригада С» приняла участие в шоу «Лучше всех», которое выходит в эфир на «Первом канале».

Никки Сикс заявил, что ждать новый альбом МАТЛИ КРЮ не стоит.

Группа «Чайф» представляет клип «Чей чай горячей».

Guns N’ Roses выпустили мини-видео, намекающее на то, что в скором времени группа может анонсировать дополнительные шоу тура "Не в этой жизни".

Рок новости от 25 ноября. 03.12.2016 Рок новости от 25 ноября.
Группа «Ночные Снайперы» готовится к презентации своего нового студийного альбома в Москве.

Глэм-металисты из Лос-Анджелеса "Стальная Пантера" объединились с компанией, которая занимается созданием видео виртуальной реальности.

Группа «Би-2» стала музыкальным гостем программы «Вечерний Ургант».

Ходят слухи, что Guns N’ Roses совсем скоро объявят даты тура по Европе.

Рок новости от 18 ноября 19.11.2016 Рок новости от 18 ноября
Aerosmith отправятся в последний тур по Европе уже в следующем году. Тур получил название Aero-viderci, Baby.

Группа «Чайф» анонсирует традиционные концерты цикла «Зимняя акустика».

Godsmack планируют выпустить фильм к своему 20-летнему юбилею.

Состоялся релиз нового альбома группы «Тараканы!».

Рок новости от 17 ноября 17.11.2016 Рок новости от 17 ноября
HBO (эйч би о) объявили о создании документального фильма о жизни и музыке Элвиса Пресли.
Пока безымянный трехчасовой фильм, который будет состоять из двух частей, расскажет историю жизни «короля рок-н-ролла», начиная с детства и до самых последних дней жизни.


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НОВИНКИ ЭФИРА

"Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"! 03.11.2016 "Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"!
Каждый четверг в эфире "Радио-Самара-Максимум" премьерные звучания 6 композиций!

"Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"! 28.10.2016 "Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"!
Каждый четверг в эфире "Радио-Самара-Максимум" премьерные звучания 6 композиций!

"Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"! 20.10.2016 "Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"!
Каждый четверг в эфире "Радио-Самара-Максимум" премьерные звучания 6 композиций!

"Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"! 17.10.2016 "Парад премьер" на "Радио-Самара-Максимум"!
30 октября, в 12:00 на «Радио-Самара-Максимум» слушай октябрьский «Хит-Парад премьер»!


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НОВОСТИ РАДИОСТАНЦИИ

"Водительская среда" 03.08.2016 "Водительская среда"
"Водительская среда" - диалог автолюбителей с представителями ГИБДД.

Группа "Мельница" в гостях "Радио-Самара-Максимум" 30.03.2016 Группа "Мельница" в гостях "Радио-Самара-Максимум"
31 марта в 15:00 (ВРЕМЯ САМАРСКОЕ) на "Радио-Самара-Максимум" группу "Мельница".

Диана Арбенина в гостях "Радио-Самара-Максимум" 21.03.2016 Диана Арбенина в гостях "Радио-Самара-Максимум"
Сегодня в 16:00 на "Радио-Самара-Максимум" Диана Арбенина.

Группа "Элизиум" в гостях у "Радио-Самара-Максимум" 03.03.2016 Группа "Элизиум" в гостях у "Радио-Самара-Максимум"
Сегодня в 16:00 на "Радио-Самара-Максимум" группа "Элизиум".


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ПРОГРАММА

06:00 - morning non stop
10:00 - all non stop
11:15 - Вот вам джаз! (Игорь Вощинин)

НОВОЕ В БЛОГЕ

Константин
К 70-летию James Paul McCartney!
Если вдуматься,в наш век осталось совсем немного крупных юбилеев.И еще меньше тех,кого можно с этими ...
10.06.12 16:09 | Просмотров: 18071 | Комментариев: 118
Константин
Гус Хиддинк-the end of the road...
Причудливые повороты человеческой судьбы порой дают фору самому изощренному кинематографическому сц ...
19.02.12 19:34 | Просмотров: 11709 | Комментариев: 45

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О музыке в Самаре и регионе 

   "Радио-Самара-Максимум" в Интернете, на PC radio.

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   PC radio - nрансляции популярных радиостанций на низкой скорости с сохранением выского качества звука. Сервис актуален для пользователей, не имеющих высокоскоростного интернета и пользующихся 2G, 3G модемами.
   Для тех, кто экономит мобильный трафик и хочет слушать радио после "обрезания" скорости на доступных тарифах сотовой связи. Радио станет для вас ближе и доступнее!
Официальный сайт
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Фирменные майки
Радио-Самара-Максимум
Чтобы скачать принт, кликайте
по миниатюре.

Майки РСМ

Майки РСМ

Майки РСМ

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Фирменные постеры
Радио-Самара-Максимум
Чтобы скачать принт, кликайте
по миниатюре.

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радио самара максимум на onradios.ru
443110, г.Самара, ул.Ново-Садовая, 44, оф.325
Телефон: 8 (846) 373-84-73
Факс: 8 (846) 373-84-76
E-Mail: radio@fm1043.ru
E-Mail: max@fm1043.ru
E-Mail: promo@fm1043.ru

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